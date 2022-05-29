المكتب السياسي لأنصار الله يدين الأعمال الاستفزازية للاحتلال في القدس

العالم- اليمن

وأدان المكتب السياسي في بيان صادر عنه، اليوم الأحد، ما تقوم به قوات العدو وقطعان المستوطنين من أعمال استفزازية في القدس المحتلة وانتهاك لحرمة الأقصى المبارك، واعتداءات واعتقالات لعشرات الفلسطينيين.

وأشار البيان إلى أن ما تشهده القدس المحتلة من عدوانية إسرائيلية تفرض على جميع المسلمين مساندة الشعب الفلسطيني بكل وسائل القوة، مؤكداً الوقوف إلى جانب هذا الشعب المجاهد وحركات المقاومة الفلسطينية الباسلة.

كما أكد المكتب السياسي لأنصار الله أن كيان العدو يعيش أوهام القوة، ولن يكون بمقدوره تكريس القدس عاصمةً لكيانه الزائل، وستبقى القدس عاصمةً عربية ومصيرُها أن تتحرر بإذن الله.