سرايا القدس تطلق النار على قوة إسرائيلية رداً على مسيرة الأعلام الإسرائيلية

العالم ـ فلسطين

وذكرت في بيان صحفي نشرته عبر قناتها الرسمية على تطبيق “تيليغرام”: “بفضل الله تمكّن المجاهدون من استهداف حاجز حوارة في نابلس، بوابل كثيف من الرصاص”، مضيفة أن عناصرها “انسحبوا بسلام”.

وأضافت أن إطلاق النار يأتي “رداً على مسيرة الأعلام الإسرائيلية”.

ولم يُصدر الجيش الإسرائيلي تعقيبا حول بيان “كتيبة نابلس”.

وانطلقت، بعد ظهر اليوم الأحد، مسيرة المستوطنين الاستفزازية، التي تسمى "مسيرة الأعلام"، في القدس، تحت حماية مشددة من جيش الاحتلال.

واعتدى مستوطنون على الفلسطينيين في البلدة القديمة من القدس. ووقعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين من جهة وقوات الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى، واستخدمت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الصوت، ووقعت إصابات في صفوف الشبان والمسعفين.