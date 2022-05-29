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تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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المكتب السياسي لأنصار الله: ندين بشدة ما تقوم به قوات العدو وقطعان المستوطنين من أعمال استفزازية في القدس المحتلة وانتهاك لحرمة الأقصى
الهلال الأحمر الفلسطيني: 52 مصابًا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس
مقاومون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال خلال مواجهات على حاجز حوارة
اعتقال فلسطينيين بعد اصابتهما برصاص الاحتلال خلال مواجهات قرب مدخل قرية أودلا جنوب نابلس
قوات الاحتلال تعتدي على شبان فلسطينينين يرفعون الأعلام الفلسطينية في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة
إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات جنوبي نابلس
الهلال الأحمر الفلسطيني: 15 إصابة في البلدة القديمة ومحيطها بالقدس المحتلة جراء اعتداءات شرطة الاحتلال بالضرب وقنابل الغاز على المواطنين
مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس عزام الخطيب: المستوطنون استباحوا كل ما هو محظور في السابق خلال اقتحامهم المسجد الأقصى
اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال والمستوطنين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة
إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الخليل
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 29-05-2022
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الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
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