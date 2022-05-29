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العالم علی حافة حرب القمح

الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

تعيش دول العالم أزمة تهدد الأمن الغذائي العالمي سببها نقصان القمح علی خلفية الحرب في اوكرانيا.

العالم - قلم رصاص

وتناول برنامج قلم رصاص، مختارات من مقالات وتحليلات وردت في صحف ومجلات ومواقع الكترونية عربية وفرنسية واميركية تناولت حرب القمح والامن الغذائي العالمي على خلفية الحرب في اوكرانيا.

وكتبت ليليان معروف في مقال نشرته في صحيفة رأي اليوم الالكترونية، تحت عنوان "حرب القمح".

اما فارس الحباشنة فكتب مقالاً في صحيفة الدستور الاردنية تحت عنوان "أزمة القمح.. شرارة لحرب عالمية ثالثة".

واما موقع قناة الحرة الأميركية باللغة العربية فنشر تحقيقاً تحت عنوان "ماحدود أزمة القمح العالمية؟ .. دولة واحدة تمتلك مخزوناً لمدة عام".

وكتب أمين زرواطي تحقيقاً في قناة فرانس 24 تحت عنوان "دول عربية علی صفيح ساخن بسبب أزمة الأمن الغذائي".

اما الصحفي في صندوق مارشال الألماني، بروس سنوكس فقد كتب بحثاً في مجلة فورين بوليسي، عنوانه "يحتاج العالم الی الناتو الاقتصادي".

واستضافت قناة العالم في أحدث حلقة من برنامج قلم رصاص، الكاتب والباحث السياسي ميخائيل عوض لمناقشة موضوع هذه الحقلة.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6198623

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