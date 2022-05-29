أمين عام التعاون الاقتصادي للبحر الأسود يلتقي مساعد الخارجية الإيرانية

العالم - إيران

وفي وقت سابق من اليوم أيضا التقى "كومان سكو" الذي يزور طهران حاليا، بوزير الخارجية "حسين أميرعبداللهيان".

يأتي ذلك عشية المؤتمر الدولي "إيران ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود.. آفاق التعاون"، الذي سينعقد باستضافة العاصمة الإيرانية.

وإلى جانب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، سيحضر أعمال هذا المؤتمر الدولي، سفراء الدول الأعضاء وممثل الأمم المتحدة في طهران، والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)؛ مضافا إلى ممثلين عن القطاع الخاص في إيران ودول منطقة البحر الأسود وعدد من كبار المسؤولين والخبراء لدى الوزارات المحلية.