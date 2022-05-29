زيارة الرئيس الإيراني إلى جنوب إفريقيا فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية

العالم - إيران

وقال السفير الجنوب إفريقي ويكا مازوي كومالو خلال لقائه أمين عام غرفة التجارة في محافظة فارس (جنوب إيران) علي عوض بور: نسعى لتطوير علاقاتنا التجارية مع إيران وإن وجود الحظر لن يؤثر على العلاقات بين البلدين.

واعتبر العلاقات بين الغرف التجارية في البلدين من الأولويات الأساسية وأضاف: نظرا لتوفر الظروف لتطوير التعاون فإن علينا التخطيط لتنفيذ الأهداف التي نتطلع إليها.

وقال: وفقا للخطط المرسومة سنستضيف رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له قريبا في جنوب إفريقيا، ومن المؤكد أن هذه الزيارة تعد فرصة مناسبة لتعزيز العلاقات بين الطرفين.

وأوضح السفير الجنوب إفريقي أنه نظرا لانحسار مرض كورونا فإن الاتفاقيات المبرمة بين البلدين قد دخلت المرحلة العملانية وأن تبادل زيارات السياح قائم بينهما في الوقت الحاضر.

وعلى صعيد متصل أعرب رئيس بلدية مدينة شيراز عن ترحيبه لاقتراح السفير الجنوب إفريقي لدى إيران، حول توقيع اتفاقية التوأمة مع مدينة جوهانسبرغ.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى في مدينة شيراز اليوم الأحد بين عمدة المدينة إحسان أصنافي وسفير جنوب إفريقيا لدى إيران فیکا مازوي کومالو.

ولفت أصنافي إلى المعالم الأثرية والطبيعية الفريدة التي تتمتع بها مدينة شيراز العريقة؛ مبينا أن حضارة شيراز التاريخية تمتد لأكثر من 7000 عام كما أنها تتميز باحتضانها كوكبة من أكثر الشعراء والأدباء شهرة على صعيد العالم.

وأضاف أن هذه المقومات فضلا عن معالم شيراز الطبيعية بفصولها الأربعة، تتيح فرصا مناسبة للتعاون السياحي واستقطاب الاستثمارات من أنحاء العالم.

ولفت هذا المسؤول بمحافظة فارس خلال اللقاء مع السفير الجنوب إفريقي، إلى توفر مجالات تعاون ذات اهتمام مشترك بين مديتي شيراز وجوهانسبرغ، بما في ذلك النقل داخل المدن والطريق السككي وإدارة النفايات البدلية وتدوريها، وتقنية المدينة الذكية.

وتابع أصنافي أن مدينة جوهانسبرغ بلغت مرحلة النمو السكاني وشيراز أيضا سجلت خلال السنوات الـ10 الأخيرة زيادة سكانية بواقع 50 في المائة؛ وبما يستدعي تبادل الخبرات بين الجانبين لاحتواء ومعالجة هذه الظاهرة.

كما أشار إلى مونديال قطر 2022، وقرب المسافة بين الدولة المستضيفة مع مدن إيران الجنوبية بما فيها مدينة شيراز؛ مرحبا بمشجعي المونديال الذين يرغبون في استكمال رحلتهم السياحية مرورا بشيراز والاستمتاع بمعالمها الجميلة.