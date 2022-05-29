إيران تندد بانتهاك الصهاينة حرمة المسجد الأقصى

العالم - ايران

وادان الناطق باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده مساء اليوم (الأحد) بشدة انتهاك الصهاينة العنصريين حرمة المسجد الأقصى، واعتداء الغاصبين للقدس على الاهالي والمدافعين عن القبلة الاولى للمسلمين والمدافعين عنها مؤكدا ان القدس الموحدة هي العاصمة الابدية لفلسطين من البحر الى النهر.

واشاد خطيب زاده، بصمود ومقاومة الشعب الفلسطيني والمدافعين عن القدس ، محذرا من المغامرات الجديدة وألممارسات الاستفزازية للصهاينة ، وذكّر ان مبادئ القدس باعتبارها الأولوية الأولى للعالم الإسلامي وقال ان واجب جميع الأحرار بالعالم وخاصة الشعوب والدول الإسلامية العمل موحداً في الدفاع الشامل عن القدس ومواجهة كيان الفصل العنصري الصهيوني.

واعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية عن ثقته بأن محور القدس والمقاومة الفلسطينية لن يتوانى عن الدفاع عن المسجد الأقصى ومواجهة الممارسات الإرهابية للكيان الإسرائيلي اللقيط، ودعا الاوساط والمنظمات الدولية إلى القيام بواجبها القانوني ومنع انتهاكات واعتداءات الصهاينة الغاصبين ضد شعب فلسطين الأعزل.