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وزير الخارجية الفنلندي يؤكد على تطوير علاقات بلاده مع إيران

وزير الخارجية الفنلندي يؤكد على تطوير علاقات بلاده مع إيران
الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

اكد وزيرة الخارجية الفنلندي في اتصال هاتفي مع نظيره الايراني على تطوير علاقات بلاده مع إيران.

العالم - إیران

وبحث وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، مع وزير خارجية فنلندا ، بيكا هافيستو ، هاتفيا مساء (الأحد، آخر تطورات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ، بما في ذلك الأزمة في أوكرانيا.

وإشارة امير عبداللهيان إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الفنلندي إلى طهران والاتفاقات التي تم التوصل إليها ، أعلن استعداده لتوسيع مسار التعاون بين إيران وفنلندا اكثر فاكثر.

وانتقد رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني التردد الأميركي وأشار إلى جدية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، مؤكداً إرادة طهران للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم.

وفي إشارة إلى دعم استمرار وقف إطلاق النار في اليمن ، شدد أمير عبد اللهيان على ضرورة رفع الحصار الإنساني الكامل عن هذا البلد وحل الأزمة اليمنية في إطار الحوار اليمني اليمني.

وبشأن الحرب في أوكرانيا ، قال عبداللهيان ان: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعارض الحرب وتدعو طرفي الصراع في أوكرانيا وروسيا للحوار وإنهاء الحرب ، وان طريق الحل رهن بالخيار الدبلوماسي والحوار" .

بدوره اعتبر وزير الخارجية الفنلندي في هذا الاتصال الهاتفي وضمن تخليده الذكرى السنوية التسعين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين إيران وفنلندا بان العلاقات بين البلدين مهمة .

وأعرب وزير الخارجية الفنلندي عن أمله في التوصل إلى اتفاق مناسب في محادثات فيينا ، كما أكد على تطوير وتوسيع التعاون بين إيران وفنلندا.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية ، أعرب بيكا هافيستو عن أمله في أن تساعد المحادثات الروسية الأوكرانية ، بمساعدة دول مختلفة ، بما في ذلك إيران ، في حل الأزمة سلميا.

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وزير الخارجية الفنلندي يؤكد على تطوير علاقات بلاده مع إيران

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