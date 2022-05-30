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القبض على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي

القبض على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

ألقت قوات الأمن في الولايات المتحدة القبض على بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بسبب قيادته سيارته تحت تأثير الكحول في وقت متأخر من ليلة السبت.

العالم - الأميرکيتان

وعقب القبض عليه في مقاطعة نابا بولاية كاليفورنيا مساء السبت، وجهت إليه تهمة القيادة بمستوى 0.08 أو أعلى من الكحول في الدم وكذلك القيادة تحت تأثير الكحول، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وتم الإبلاغ عن اعتقال بول 82 عاما ومتزوج من نانسي منذ عام 1963، لأول مرة بواسطة موقع "TMZ".

وذكرت الشبكة الأمريكية أن بول بيلوسي أطلق سراحه صباح الأحد وفقا لسجلات مقاطعة نابا.

وتشير هذه السجلات إلى أن الكفالة حددت بمبلغ 5000 دولار.

وقالت المتحدثة باسم رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إنها لن تعلق على الأمر باعتباره أمرا خاصا، مشيرة إلى أن الواقعة حدثت أثناء تواجدها في الساحل الشرقي.

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القبض على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي

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