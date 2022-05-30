لبنان.. ذكرى التحرير وتجديد خيار المقاومة

العالم - نوافذ

وقال المختصون بالشؤون الإسرائيلية انه عندما اطلق الامين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله شعار "أوهن من بيت العنكبوت" كانت اشارة الى ضعف العدو.

وأضافوا ان هذا الشعار اقترن بتحرير غير مسبوق في أبعاده الاستراتيجية والتاريخية واصبح اليوم قادة العدو يتحدثون بهذا الشعار.

المختصون بالشؤون الإسرائيلية اضافوا ان قادة الاحتلال يقولون اليوم بالحرف الواحد انه لا يوجد هناك أمن قومي في كيانهم ما لم يتواجد تضامن اجتماعي.

من جهتهم قال الباحثون السياسيون انه كلما يمر الوقت يكشف اللبنانيون زوايا عن حدث النصر الذي حققوه على "إسرائيل".

وأضاف الباحثون السياسيون ان الشعب اللبناني شاهد المرحلة الاولى من النصر على "إسرائيل" وجدانيا وليس من جوانب عقلانية وفكرية. وأشاروا الى ان قطار الانتصارات على الكيان الصهيوني انطلق من 25 أيار عام 2000.

الباحثون السياسيون أكدوا ان الشعب اللبناني وجمهور المقاومة أسسوا لمسار ذهني ونفسي منذ العام 2000 وقالوا كلمتهم بانهم قادرون على التحديات. مشيرين الى ان المقاومين اللبنانيين هم الذين كشفوا للشعب اللبناني عن جواهره.

بدورهم قال الخبراء االعسكريون اللبنانيون ان اللبنانيين أمام مشهد انتصار أيار 2000 يقفون أمام عدة معاني في كل الأطر الاستراتيجية والعسكرية والسياسية.

وأضاف الخبراء االعسكريون اللبنانيون انه عندما قامت "إسرائيل" في عام 1948 باغتصاب ارض فلسطين بنّت دائما كيانها على أساس عقيدة قتالية وانها كانت على عقيدة بانها قوة سياسية لا يستطع أحد ثنيها.

الخبراء االعسكريون اللبنانيون قالوا انه عندما خرجت منظمة التحرير الفلسطينية بمقاتليها عام 1982، خرجت "إسرائيل" على العالم لتقول الآن اكتمل نصرنا وانه لا خطر يهددها. مؤكدا ان هذا الأمر جعل "إسرائيل" تطمئن الى مسارات تلزم بها جيرانها. مشيرين الى ان اليقين الاسرائيلي بالنصر كسر في لبنان بعد إنشاء المقاومة التي عملت بشجاعة وقوة واقتدار.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. بلال اللقيس – باحث سياسي

علي حيدر – مختص بالشؤون الإسرائيلية

العميد أمين حطيط – خبير عسكري واستراتيجي

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6198883