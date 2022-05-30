ذكرى التحرير وتجديد خيار المقاومة.. الجزء الأول

العالم - نوافذ

فكان اندحار للعدو عن لبنان في الخامس والعشرين من أيار عام 2000 وكان اشراق لمقاومة كبرت وتحصنت واخترقت كل الحواجز في حرب استرداد الحق ومنع فرض الارادات على الشعوب.

انتصار يقابله مسار انحداري لكيان تحاول انتشاله دول مطبعة، ترى في المقاومة وسلاحها خطرا عليها لا في "إسرائيل" بل في من يعاديها. مقاومة أضحت تخيف الكيان وتردعه، يتبناها محور يتسع بارادات الشعوب الحرة ويضيق الخناق على كل مستكبر وظالم وخائن.

برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى ذكرى تحرير لبنان من الكيان الصهيوني عام 2000.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. بلال اللقيس – باحث سياسي

علي حيدر – مختص بالشؤون الإسرائيلية

العميد أمين حطيط – خبير عسكري واستراتيجي