شاهد..رعب المستوطنين خلال "مسيرة الأعلام"

العالم - مراسلون

منذ ساعات الفجر الاولى الاحتلال يعتدي على المصلين، ويقوم بمحاصرتهم داخل المصلى القبلي من المسجد الاقصى المبارك حيث اقتحم المئات من المستوطنين باحاته الطاهرة، ترأس تلك الاقتحامات عضو الكنيست المتطرف "بن غفير"، حيث ادى صلوات، وطقوس تلمودية، ورقصات استفزازية، وتم رفع علم الكيان داخل باحاته الطاهرة وسط تكبيرات المرابطين.

وقال عضو هيئة العمل الوطني إياد بشير لمراسل قناة العالم: "ما حصل الیوم من صلوات تلمودية لهؤلاء المستوطنين وبحماية الشرطة الإسرائيلية، هو تجاوز خطير في المسجد الاقصى المبارك، وعلى العالم أجمع وعلى كل الامتين العربية والاسلامية أن يخرجوا من صمتهم وثباتهم، لأن هذا العمل يؤل إلى تقسم المسجد الأقصى بالفعل زمنيا ومكانيا".

وخارج المسجد الاقصى المبارك تجمهر اكثر من 50 الف مستوطن عند باب العامود بحماية ثلاثة الالاف شرطي رافعين علم كيانهم مؤدن رقصات استفزازية مطالبين بقتل العرب.

وقال عضو إقليم القدس لحركة فتح عاهد الرشق لمراسل العالم: "هذا المشهد الذين ارادوا أن ياخذوه الى ساعة واحدة، هذه الحكومة يعني هي واهمة، بان تظن ان السيادة بالقدس هي لهم، نحن نقول بالقدس لا مكان لهذا الاحتلال ولا مكان للغرباء في القدس ولا يوجد لهم أي مكان".

ورغم الاجراءات الامنية المشددة التي فرضها الاحتلال على المقدسين، ومحيط باب العامود لصالح المستوطنين الا ان المقدسيين تحدو تلك الاجراءات وقاموا برفع علم فلسطين واندلعت مواحهات بشارع صلاح الدين ادت الى اصابات العشرات من المقدسيين برصاص المطاطي والرصاص الحي.

على الرغم من توفير كل الامكانيات الأمنية ونشر أكثر من ثلاثة آلاف عنصر شرطي لحمايتهم للوصول الى باب العامود، إلا ان الخوف والرعب يسيطر على وجوههم.

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