شاهد.. السيطرة على حريق ضخم في منطقة المزة بدمشق

العالم-سوريا

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن الحريق نشب ضمن المحطة أثناء تعبئة الوقود في سيارة سياحية خاصة حيث اشتعلت فيها النار وامتدت إلى مضخات التعبئة.

وقال قائد فوج إطفاء دمشق العميد داؤد عميري إن غرفة عمليات الفوج تلقت إخطارا بنشوب الحريق في المحطة وعلى الفور توجهت فرق الإطفاء والإنقاذ بالتعاون مع الدفاع المدني ومحافظة دمشق وتم إخماد الحريق خلال مدة وجيزة مشيرا إلى أن الأضرار اقتصرت على خسائر مادية فقط.

من جانبه أعلن وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة أن الحريق نتج عن ماس كهربائي في إحدى السيارات التي كانت تتزود بالوقود لافتا إلى تشكيل لجنة فنية للتحقيق في الحادث.

إخماد حريق في دمشق

سانا