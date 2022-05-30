تونس.. إستفتاء على الدستور وإقصاء المعارضة.. الجزء الثاني

العالم - المغاربية

الرئيس قيس سعيد مصّر على مواصلة مسار تغيير النظام السياسي وصياغة دستور جديد لما يسميها جمهورية جديدة بل لم يتردد في اقصاء الاحزاب عن اعادة هيكلة هذا النظام والتي أكدت بدورها بانها ستقاطع التغييرات السياسية أوحادية الجانب، متعهدة بتصعيد الاحتجاجات عليها. فما تبعات دعوة الرئيس التونسي للاستفتاء على الدستور؟ وماذا عن تجاهله لتعاظم المعارضة لقراراته؟ وماذا عن خيارات المعارضة؟

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. سهام عزوز – باحثة في الشؤون المغاربية

محمد الفراتي – صحفي وكاتب سياسي