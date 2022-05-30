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تونس.. إستفتاء على الدستور وإقصاء المعارضة.. الجزء الثاني

الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

مجددا تقف تونس عند منعطف هام. فبعد نحو شهرين سيكون التونسيون على موعد مع استفتاء على الدستور الجديد بعد ان دعا اليه رسميا الرئيس قيس سعيد متجاهلا دعوات المعارضة للتراجع عن الخطوة المثيرة للجدل.

العالم - المغاربية

الرئيس قيس سعيد مصّر على مواصلة مسار تغيير النظام السياسي وصياغة دستور جديد لما يسميها جمهورية جديدة بل لم يتردد في اقصاء الاحزاب عن اعادة هيكلة هذا النظام والتي أكدت بدورها بانها ستقاطع التغييرات السياسية أوحادية الجانب، متعهدة بتصعيد الاحتجاجات عليها. فما تبعات دعوة الرئيس التونسي للاستفتاء على الدستور؟ وماذا عن تجاهله لتعاظم المعارضة لقراراته؟ وماذا عن خيارات المعارضة؟

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. سهام عزوز – باحثة في الشؤون المغاربية

محمد الفراتي – صحفي وكاتب سياسي

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