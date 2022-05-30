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بالفيديو.. باحث سیاسی:

المقاومة كشفت للشعب اللبناني عن جوهره

الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

قال الباحث السياسي الدكتور بلال اللقيس انه كلما يمر الوقت يكشف اللبنانيون زوايا عن حدث النصر الذي حققه على "إسرائيل".

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان الشعب اللبناني شاهد المرحلة الاولى من النصر على "إسرائيل" وجدانيا وليس من جوانب عقلانية وفكرية. وأشار الى ان قطار الانتصارات على الكيان الصهيوني انطلق منذ 25 أيار عام 2000.

الدكتور بلال اللقيس أكد ان الشعب اللبناني وجمهور المقاومة أسسوا لمسار ذهني ونفسي منذ العام 2000 وقالوا كلمتهم بانهم قادرون على التحديات. مشيرا الى ان المقاومين اللبنانيين هم الذين كشفوا للشعب اللبناني عن جواهره.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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