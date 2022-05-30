الكيان الإسرائيلي بنى كيانه على أساس عقيدة قتالية

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف انه عندما قامت "إسرائيل" في عام 1948 باغتصاب ارض فلسطين بنت دائما كيانها على أساس عقيدة قتالية وانها كانت على عقيدة بانها قوة سياسية لا يستطع أحد ثنيها.

العميد أمين حطيط قال انه عندما خرجت منظمة التحرير الفلسطينية بمقاتليها عام 1982، خرجت "إسرائيل" على العالم لتقول انه الآن اكتمل نصرنا وانه لا خطر يهددها. مؤكدا ان هذا الأمر جعل "إسرائيل" تطمئن الى مسارات تلزم بها جيرانها. مشيرا الى ان اليقين الاسرائيلي بالنصر كسر في لبنان بعد إنشاء المقاومة التي عملت بشجاعة وقوة واقتدار.

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