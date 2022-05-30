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الاتفاق الأكبر تاريخيا لشركة سيمنس الألمانية

الاتفاق الأكبر تاريخيا لشركة سيمنس الألمانية
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلن كامل الوزير، وزير النقل المصري، أن توقيع عقد القطار الكهربائي السريع مع "Siemens سيمنس" الألمانية بإجمالي 2000 كم، هو الاتفاق الأكبر تاريخيا للشركة منذ نشأتها من 175 عاما.

العالم - مصر

وأشار الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية "mbc مصر"، أمس الأحد، إلى أنه سيقع توفير فرص عمل لأكثر من نصف مليون مهندس وفني وعامل خلال فترة إنشاء منظومة القطار الكهربائي السريع.

وقال: "تعاقدنا مع تحالف شركة سيمينس على عقود صيانة للقطار الكهربائي السريع لمدة 15 عاما تشمل توريد قطع الغيار".

وأوضح كامل الوزير، أن سكك حديد ألمانيا تقدمت بطلب رسمي لتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر، وهي من أكبر شركات إدارة خطوط القطارات في العالم، متابعا: "تم الاتفاق على إنشاء فرع إقليمي لشركة سيمينس الألمانية في مصر والفرع سيكون نواة لمد شبكة القطارات الحديثة حتى كيب تاون بجنوب إفريقيا لربط مصر مع القارة الإفريقية".

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