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بالفيديو.. باحثة في الشؤون المغاربية:

الرئيس التونسي قيس سعيد إستفرد بالسلطة

الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

قالت الباحثة في الشؤون المغاربية الدكتورة سهام عزوز ان الرئيس التونسي قيس سعيد اتخذ الاجراءات الاخيرة بشأن العملية السياسية في تونس استفرادا بالاجراءات والسلطة.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركتها في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضافت الدكتورة سهام عزوز ان الرئيس قيس سعيد لديه مشروعا سياسيا في كيفية إدارة البلاد وكان قد تحدث في حملته الانتخابية عن رغبته في تغيير الدستور في البلاد منتقدا في الوقت ذاته البرلمان والقضاء وانتقد أيضا بشدة الاخفاقات التي شهدها في دستور عام الفين واربعة عشر.

الدكتورة سهام عزوز أشارت الى ان الرئيس قيس سعيد اطلق مؤخرا مبادرة للحوار الوطني في ظاهرها تلاحم الوحدة الوطنية لكن في باطنها هناك انقسام كبير في الاطراف السياسية والاحزاب.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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