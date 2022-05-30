العالم - مراسلون

صباح ليس كغيره كيف يكون كذلك، وفلسطين لم يغفو لها جفن، استنفار رسمي وشعبي واسع، بدأ بجلسة للمجلس التشريعي بغزة ثم وقفة للمؤسسات الحقوقية.

امام مقر الأمم المتحدة للتنديد بعدوان الاحتلال على مدينة القدس واستنكارا لمسيرة الأعلام الاستفزازية التي وعد الفلسطنيون أنهم لن يصمتوا عنها.

وقال قیادي في حركة حماس "مشير المصري" لمراسلة قناة العالم الإخبارية: "تمادي العدو الصهيوني يضع المقاومة الباسلة في حالة نفير عام وايديها على الزناد، وسيدرك العدو الصهيوني من خلال صبه للزيت على النار عظيم خطأه بانه ارتكب حماقة كبيرة وان المقاومة ستكون له بالمرصاد".

وقال حقوقي فلسطيني حازم الشعراوي: "هذه الوقفه عبارة عن الجرس الأخير حتى نستدرك التحرك الدولي او العربي او الاسلامي قبل ان ينفجر هذا الواقع الفلسطيني، القضية هنا تحولت من قضية حتى صراع اسرائيلي إلى بعد عقايدي ديني، وبتقدري حتى الشعوب العربية والاسلامية لن تقف مكتوفة الايدي".

أما شعبيا فقد شهدت عدة مناطق في قطاع غزة، باشماله وجنوبه مسيرات عشوائية لمطالبة المقاومة بالثأر للقدس.

وقال الحد المشاركين في هذه المسيرات لقناة العالم الاخبارية: " غزة رأس المقاومة تخرج اليوم ها هنا بشابها برجالها باطفالها بانسائها بكل اطيافها لتؤكد بأن من استل سيفه في المرة الاولى لاجل القدس سيسله مرة ثانية وثالثة وعاشرة حتى نصل الى اليوم المنشود الى الوعد الموعود".

وبدوره قال أكاديمي فلسطيني رياض الحو: "على كل افلسطينيين في الداخل والخارج والشتات وعلى كل العرب والمسلمين دعوة اليهم ان ينتفضوا من اجل القدس وتحرير القدس ولا يتركوا القدس فريسة للاحتلال".

وساطات حثيثة قيل انها اجريت في الساعات الاخيرة لمحاولة احتواء الموقف، لكن القرار يبقى بيد المقاومة التي ستحدد شكل الرد المناسب.

نهار غزة رغم ضوئه الذي بدء يتلاشى الا ان اهلها قد شعروا بعتمة في قلوبهم وهنم ينظرون إلى تدنيس المسجد الاقصى، ولهذا فكل الاعين الان تتجه صوب القرار الذي سوف تتخذه غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة والتي ستحدد زمان الرد المناسب.

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