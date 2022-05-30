ماكرون يستقبل أمير قطر

العالم - قطر

وقال الديوان الأميري القطري في بيان، إن ماكرون أقام مأدبة عشاء لأمير قطر، الذي يزور حالياً فرنسا.

وأشار إلى أنه جرى بحث "تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك القائم بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات".

كما استعرض الجانبان "أبرز المستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، ووجهات النظر بشأنها".

ويعود آخر لقاء بين أمير قطر والرئيس الفرنسي إلى ديسمبر 2021، حيث زار ماكرون الدوحة خلال جولة خليجية، وبحثا خلالها قضايا مكافحة الإرهاب وتمويل المؤسسات الإسلامية في فرنسا والتحضيرات القطرية لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

والسبت الماضي، اختتم أمير قطر، جولته الإقليمية والأوروبية، التي بدأت في 12 مايو الجاري.

ونشر مكتب الاتصال الحكومي القطري يومها، مقطع فيديو لأبرز اللقاءات التي قام بها أمير قطر خلال جولته التي بدأها بإيران، ثم تركيا، والإمارات، ثم سلوفينيا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا.

وتتمتع الدوحة وباريس بتعاون استراتيجي، حيث وقع الجانبان اتفاقيات مختلفة، يتعلق أبرزها بتبادل وحماية المعلومات في مجالي الدفاع والأمن، والتعاون بين البلدين لمكافحة الجريمة الإلكترونية.

وشملت الاتفاقيات شراكة استراتيجية في مجال التأمين والتحضير لبطولة كأس العالم 2022، كما وقع الجانبان اتفاقيات في المجال الثقافي والتعاون بين المتاحف والجامعات ومراكز البحث.