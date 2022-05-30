صعود أسعار النفط قبيل اجتماع أوروبي لمناقشة عقوبات ضد روسيا

العالم - اقتصاد

ويعقد الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعا على مستوى القادة، لبحث فرض حزم عقوبات سادسة على روسيا تتضمن حظر واردات النفط والمشتقات من موسكو.

وبحلول الساعة (06:06 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.67 بالمئة أو 77 سنتا إلى 116.34 دولارا للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.86 بالمئة أو 99 سنتا إلى 116.05 دولارا للبرميل.

وينص المقترح الأوروبي قيد المناقشة اليوم، على إعطاء مهلة لشركات الطاقة في دول التكتل حتى نهاية العام الجاري، قبل دخول حظر النفط الروسي حيز التنفيذ.

وروسيا منتج كبير للنفط بمتوسط إنتاج يومي 11.2 مليون برميل يوميا من النفط والمكثفات، يصدر منها قرابة 5 ملايين برميل من الخام و2.8 مليون برميل من المكثفات.