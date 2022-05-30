شاهد..البرهان يعلن رفع حالة الطوارئ المفرضة بالسودان

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وجاء في بيان صادر عن المجلس، ان رئيس مجلس السيادة الانتقالي اصدر مرسوما برفع حالة الطوارئ في كافة جميع البلاد، وأرجع البيان سبب ذلك إلى تهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية.

وجاء القرار بعد إصدار مجلس الأمن والدفاع السوداني، توصيات برفع حالة الطوارئ إضافة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ.

وتأتي رفع حالة الطوارئ التي لقيت انتقادات داخلية وخارجية واسعة، إثر تغريدة للممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة بالسودان "فولكر بيرتس" الأحد الذي صرح بانه حان الوقت لوقف العنف، ولانهاء حالة الطوارئ.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده البرهان، يتظاهر آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة نحو مئة متظاهر، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.

بالتوازي بدأت في الخرطوم محاكمة أربعة متظاهرين متهمين بقتل ضابط في الشرطة، إلا أن القاضي قرر رفع الجلسة الى 12 من الشهر المقبل.

وقال القاضي "زهير عثمان" إن المحكمة طلبت من الطب الشرعي تقريرا حول احتمال أن يكون الشبان الأربعة قد تعرضوا للتعذيب، بينما كان الموقوفون قد قاموا في آذار/ مارس بإضراب عن الطعام احتجاجا على معاملة غير إنسانية وعنف الشرطة.

وطالب مئات المحتجين أمام المحكمة بالافراج عن المتهمين بقتل ضابط برتبة عميد اثناء تفريقه للمحتجين في كانون الثاني/يناير الماضي بحسب الشرطة السودانية.