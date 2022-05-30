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القصف التركي يهجر أكثر من 130 أسرة سورية من ناحية أبو راسين بالحسكة

القصف التركي يهجر أكثر من 130 أسرة سورية من ناحية أبو راسين بالحسكة
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

ذكرت وكالة الانباء السورية "سانا"، أن ناحية أبو راسين بالريف الشمالي الغربي للحسكة شهدت موجة نزوح جديدة نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية التي تدعمها بالمدفعية والقذائف الصاروخية.

العالم-سوريا

ونقلت "سانا" عن مدير الشؤون الاجتماعية ابراهيم خلف أن "عدد الأسر التي نزحت من أهالي أبو راسين والقرى المجاورة لها خلال اليومين الماضيين جراء اعتداءات الاحتلال التركي ومرتزقته بلغ أكثر من 130 أسرة باتجاه ناحية تل تمر والمزارع والقرى الأكثر أماناً".

وأشار خلف إلى أنه "لم يسجل دخول أي أسر نازحة إلى مدينة الحسكة حتى الآن.. ومنذ عدة أيام كثف المحتل التركي قصفه بسلاح المدفعية على تل تمر وأبو راسين وزركان والأغيبش وغيرها بالريف الشمالي الغربي للحسكة ما تسبب بأضرار كبيرة في منازل المدنيين وممتلكاتهم والبنى التحتية فيها".

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