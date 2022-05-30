شاهد.. الاحتلال يعتدي بوحشية على سائحة تركية في الأقصى

العالم - الاحتلال

وأظهرت اللقطات اعتداء قوات الاحتلال بالضرب المبرح على فتاتين مقدسيتين في البلدة القديمة.

وقمعت قوات الاحتلال الفتيات وطردتهن من المكان، بينما تواصلت اقتحامات المستوطنين للأقصى والجولات الاستفزازية ورفع أعلام الاحتلال وتصدى لهم المرابطون بالهتافات ورفع العلم الفلسطيني.

وكان مئات المواطنين قد لبّوا دعوات الاعتكاف في الأقصى، وشدّوا الرحال إليه، فأدوا صلاة الفجر ليوم الاحد ورابطوا في باحاته ومصلياته، فيما منعت شرطة الاحتلال دخول العشرات إلى الأقصى فجرًا، ما اضطر مجموعة كبيرة منهم لأداء صلاة الفجر في الخارج، عند أبواب الأسباط وحطة والغوانمة.