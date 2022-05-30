شاهد.. للمرة الأولى منذ بدء الحرب زيلنسكي يزور دونباس

العالم - خاص بالعالم

بعد دخول الحرب في اوكرانيا عامها الرابع يبدو أن الصراع بين موسكو وكيف سيطول، حيث أقر الحاكم الأوكراني لمنطقة لوغانسك "سيرغي بأن "الأسبوع المقبل سيكون صعبا جدا".

وأكد رئيس بلدية سيفيرودونيتسك أولكسندر ستريوك أن "الروس استخدموا وسائل كثيرة لاقتحام المدينة لكن لا يمكنهم القيام بذلك حتى الآن "مشيرا الى ان المدينة ستقاوم".

أما وزارة الدفاع الروسيّة فقد أكدت في بيان أنّ قواتها دمّرت باستخدام صواريخ بعيدة المدى، وعالية الدقة ترسانة مهمّة للجيش الأوكراني في منطقة دنيبرو جنوب شرقي البلاد، والسيطرة على بلدة ليمان التي تشكّل معبراً نحو مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك الكبيرتين في دونباس.

دونباس التي زارها الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" للمرة الأولى منذ بدء الحرب وهي منطقة تسيطر القوات الروسية على المدن الرئيسية فيه،ا ووفق صور نشرتها الرئاسة الأوكرانية، يمكن رؤية زيلينسكي مرتديا سترة واقية من الرصاص ومحاطا بجنود مسلحين، يزور أنقاض المباني المدمرة في خاركيف (شمال شرق)، ثاني كبرى مدن البلاد، ومحيطها.

زيلينسكي كتب عبر تطبيق "تلغرا"م سنرمم وسنعيد الإعمار وسنعيد الحياة، إلى "خاركيف" وجميع المدن والقرى الأخرى حيث أتى الشر.

لتأتي بعد ذلك أقالته لرئيس الأجهزة الأمنية في خاركيف والتي قال عنها: "لقد أقلت رئيس الأجهزة الأمنية الأوكرانية في منطقة خاركيف لأنني أدركت أنه لم يعمل من أجل الدفاع عن المدينة منذ الأيام الأولى للحرب، لكنه فكر فقط في نفسه".

وفي وقت تبدو أوكرانيا غير قادرة حاليا على تصدير حبوبها بسبب الحصار المفروض على موانئها، أكد بوتين استعداد بلاده للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا 'بلا قيود'.

وأفاد الكرملين أن 'روسيا مستعدة للمساعدة في إيجاد حلول من أجل تصدير الحبوب بلا قيود بما في ذلك الحبوب الأوكرانية الآتية من المرافئ الواقعة على البحر الأسود'.