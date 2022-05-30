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افتتاح مقر الخطوط التونسية في العاصمة الليبية طرابلس

افتتاح مقر الخطوط التونسية في العاصمة الليبية طرابلس
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلن المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين، افتتاح مقر الخطوط التونسية بشارع هايتي في العاصمة الليبية طرابلس.

العالم - لیبیا

وقال المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين في بيان على موقع "فيسبوك": "تم افتتاح مقر الخطوط التونسية بشارع هايتي بطرابلس بعد توقف دام أكثر من7 سنوات".

وكانت شركة "الخطوط التونسية" للطيران، أعلنت في وقت سابق افتتاح مقرها الجديد في العاصمة الليبية طرابلس، لتعلن بذلك استئناف رحلاتها الجوية مع ليبيا بعد توقف دام 7 سنوات، جراء الوضع الأمني هناك.

ورأى المدير العام لـ"الخطوط التونسية"، خالد الشلي، أن "عودة الرحلات فيها أكثر من رمزية، لأن ليبيا ليست فقط خطا تجاريا، بل وبلد شقيق تربطنا به علاقات متينة".

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