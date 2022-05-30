شاهد.. طهران تشهد فعاليات معرض "عصر الأمل"

العالم - مراسلون

وذلك من خلال تحفيز الشركات المعرفية التقنية ومراكز الأبحاث للمشاركة والحضور في معرض 'عصر الأمل'، ليتم إختيار الأفضل من بين الشركات والمراكز البحثية وأكثرها نشاطا.



وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف: "املنا وحسب مارسمه قائد الثورة الاسلامية وفي الخطة الثانية للثورة ان تحمل هذه الجامعة العلمية الوطنية الثقل الاكبر في مجال التعليم والبحوث العلمية".

ففي هذه الظاهرة التي اقيمت بمصلى طهران، تنشط أكثر من الف مجموعة في مجالات الأبحاث والبنى التحتية، وتقدم الآلاف من الأفكار المتقدمة والراقية، إلى جانب ألف شركة فنية، وثلاثة ألاف بحث علمي يتم عرضها على رواد المعرض.



وقالت زهرا خلج وهي عضو الهيئة العلمية في جامعة ازاد الاسلامية لمراسل قناة العالم الإخبارية: "المعرض و الحدث هذا يمكن له ان يكون دافعا اساسيا للشباب الجامعيين في كافة انحاء البلاد من خلال مشاركتهم وعرض اخر ماتوصلوا اليه وبمساع اسغرقت فترة طويلة للبحث".



وقال محمد نوروزي وهو باحث وطالب جامعي: "شاركنا في المعرض بـ11 ربوتا حيث نتمكن من خلاله عرض منتجاتنا و تسويقها".



وبدوره قال سعيد بازركان وهو طالب جامعي: "يزور المعرض العديد من الضيوف المحليين و كذلك الاجانب ويشكل لنا دافعا لتقديم الافضل".



ظاهرة "عصر الأمل" الوطنية خطوة اولى لجامعة آزاد الإسلامية في طليعة الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، وتعد أكبر نشاط في الجهاد الجامعي للرقي نحو جامعات منتجة وموجدة للعمل، ومن خلال زيارة الشركات المعرفية، أصحاب الأطروحات والجامعات الحكومية في مجمعات العلوم والتكنولوجيا، والمراكز التقنية، يتم توقيع اتفاقيات في مجال الإستثمار.

وتهدف هذه الظاهرة الوطنية لمشاهدة الإنجازات الفنية المستحدثة لخريجي جامعة آزاد ولتوفير فرص العمل التي تفتح آفاق الآمال للطاقات الشبابية.

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