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توقيع اتفاقيات ووثائق تعاون بحضور الرئيس الإيراني ونظيره الطاجيكي

الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

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