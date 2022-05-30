أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين30 مايو2022

وطن امروز ..

فلسطين واحدة بعلم واحد.. الفلسطينيون يحملون علم بلادهم متصدين مسيرة الأعلام المفبركة الصهيونية

جوان ..

المقاومة الفلسطينية توجه تحذيرات صاروخية للكيان الصهيوني بيوم رقص الأعلام الصهيونية

خراسان ..

الفلسطينيون يشتبكون بصدامات مباشرة مع المستوطنين الصهاينة وجنود الإحتلال دفاعا عن حرمة الأقصى

آفتاب يزد ..

قانون البرلمان العراقي بإعتباره التطبيع مع الكيان الصهيوني جريمة , نموذج يحتذى به للبرلمانات العربية

ابرار ..

هادي العامري.. عدم إنتخاب رئيس للجمهورية العامل الرئيسي للأزمة السياسية بالعراق

جمهوري اسلامي ..

مظاهرات شعبية غاضبة بمدينة حلب تنديدا بالإحتلال التركي لأراض سورية

ايران ..

المسجد الأقصى تحول لميدان مواجهة بين الفلسطينيين والمستوطنين الصهاينة بيوم حرب الأعلام

اطلاعات ..

حركة حماس تحذر.. أصابع المقاومة على الزناد و نهاية الكيان الصهيوني باتت قريبة

حمايت ..

الرئيس الأمريكي جو بايدن يعترف بواقع تنامي العنف والعنصرية في الولايات المتحدة

رسالت ..

حزب الله لبنان يثني على قانون البرلمان العراقي لإعتباره التطبيع مع الكيان الصهيوني جريمة

مردم سالاري ..

كييف تسعى للحصول على صواريخ ومدافع بعيدة المدى مع تقدم الجيش الروسي بشرق أوكرانيا

آرمان ملي..

وزير الخارجية الصيني يحذر واشنطن من أن العلاقات الثنائية تقف على مفترق طرق

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

وطن امروز ..

صحيفة وطن امروز كتبت في مقالها ( مسيرة الأعلام سيف ذو حدين)..مسيرة الاعلام او بالاحرى مسيرة رقص الاعلام الصهيونية , مراسم مدروسة تستهدف تكريس مخطط تهويد القدس عبر مثل هذه المراسم التي ترتبط باحتلال القوات الصهيونية للقدس في حرب يونيو حزيران عام 1967 .

إن خطأ الصهاينة بإصرارهم على تنظيم هذه المسيرة الإستفزازية يكمن بكونهم لم يدركوا أن المعادلات الإستراتيجية تغيرت تماما ورغم ان العام الماضي شهد اندلاع حرب غزة بسبب العدوان الصهيوني على حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية خلال احداث استعدادات هذه المسيرة , فما حدث عندها هو هطول الصواريخ الفلسطينية كالمطر على تل ابيب وكل انحاء فلسطين المحتلة بعمليات سيف القدس .ان المعادلات تغيرت تماما اليوم فقدرات المقاومة الفلسطينية تعاظمت وهناك ايضا العمق الاستراتيجي للمقاومة الفلسطينية المتمثل بجبهة المقاومة بالمنطقة.

لذلك ليس من العجيب ان تتنبأ محافل واوساط بالكيان نفسه بمستقبل مظلم وبقرب سقوطه, ومن هنا قد تسرع هذه المسيرات من نهاية الكيان وبدلا من ان تعزز مخططاته التهويدية الاستيطانية .

سياست روز ..

كتبت صحيفة سياست روز في مقالها (التبعات الإستراتيجية لعضوية السويد وفنلندا بالناتو ).. قد يكون العامل الرئيسي الكامن وراء تقديم السويد وفنلندا طلب عضوية بحلف الناتو, مخاوفهما من تداعيات واجواء الحرب التي تشنها روسيا على اوكرانيا, ولكن هناك عامل مهم آخر يتمثل بتشجيع امريكا والقوى الغربية الاخرى لهذين البلدين عبر الترويع من روسيا .

إن إنضمام السويد وفنلندا للناتو يعني ببساطة خروجهما من حيادهما التقليدي الذي جنبهما ويلات الصراعات لعقود فانضمامهما للناتو سيربط امنهما واستقرارهما بمخططات ومواقف هذا الحلف وبمؤشرات الصراع بينه وروسيا.

وبالطبع موسكو حذرت مرارا من مغبة انضمام هذين البلدين للناتو وعمدت مؤخرا لنشر صواريخ بالستية نووية قرب حدودها مع فنلندا وبمنطقة بحر البلطيق ايضا وهذا يعني ان السويد وفنلندا وضعتا نفسيهما في دائرة اية مواجهة واي تصعيد محتمل بين الناتو وروسيا.

عصر ايرانيان ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( على اليونان تصحيح موقفها غير القانوني ) كتبت صحيفة عصر ايرانيان ..اليونان اتخذت موقفا عدائيا سافرا ازاء ايران بأنتهاكها للقوانين الدولية عبر مصادرتها لشحنة نفط ايرانية تحملها ناقلة روسية وتسليم الشحنة لامريكا .

إن إيران ردت بحزم على هذه القرصنة اليونانية بإحتجاز ناقلتين يونانيتين في الخليج الفارسي في رسالة تحذير لأثينا ان هذا الرد الايراني المقتدر السريع يعطي هذا البلد فكرة واضحة عما قد يواجهه في حالة اصراره على مواقفه العدائية هذه خدمة لامريكا .

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( توقف العمليات العسكرية التركية بشمال سوريا )..في الاسبوع الماضي اعلن الرئيس التركي عن بدء قوات بلاده لعمليات عسكرية واسعة جديدة في شمال سوريا هدفها ايجاد منطقة آمنة بعمق ثلاثين كيلومترا مبررا الامر بضرورات توطين اللاجئين السوريين ولابعاد تهديدات التنظيمات الكردية المسلحة على حد تعبيره .. ولكن القوات التركية أوقفت عملياتها التي لم تكد تبدأ بتحليق مقاتلة روسية بأجواء مناطق تسيطر عليها ميليشيات مدعومة تركيا

فهذه لطائرة اطلقت صاروخا تحذيريا , فتوقف القصف المدفعي التركي الذي كان تمهيدا لبدء العمليات المذكورة , وجاءت الاوامر من انقرة بوقف العمليات.

ويبدو واضحا بأن اردوغان الذي راهن في هذه المغامرة على انسحاب القوات الروسية من سوريا , فوجئ تماما بهذا التحرك الروسي وبنشر موسكو لقوات واسلحة ثقيلة بشمال سوريا رغم انشغالها باوكرانيا.

ان هذا التراجع الاردوغاني القياسي في سرعته انتكاسة واقعية لسياساته المصلحية المتسرعة حتى ولو كان هذا التراجع مؤقتا انتظارا لفرصة سانحة اخرى ما .

جوان ..

في مقالها ( دوافع اليونان في مغامرتها مقابل إيران ) كتبت صحيفة جوان عن مصادرة اليونان لحمولة نفطية ايرانية من ناقلة روسية وتسليمها لامريكا قائلة .. ان هدف اليونان الرئيسي من وراء تقديم مثل هذه الخدمة لامريكا على حساب حقوق ايران والقانون الدولي هو ضمان الحصول على دعم امريكا في الخلافات بين اثينا وانقرة حول الغاز بالبحر الابيض المتوسط وحول قبرص ايضا . ولكن الذي حدث في الواقع هو

إن أثينا أقحمت نفسها بهذه الخطوة العدائية في مشكلة جدية فإيران ليست بالبلد الذي يسمح لأحد بتهديد مصالحه الوطنية ويكفي ان تلقي اثينا نظرة عابرة على مواقف بلادنا القوية والحازمة مقابل امريكا والغرب بشكل عام ليتضح لها واقع عمق المشكلة التي اقحمت نفسها فيها , فالرد الايراني على مصادرة الحمولة النفطية الايرانية وتسليمها لامريكا جاء سريع وحازما باحتجاز ناقلتين يونانيتين بالخليج الفارسي , وهذا الرد قد يكون مجرد بداية لاجراءات اشد واوسع اذا ما واصلت اثينا مواقفها العدائية .

حمايت ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( أمريكا وسرقة النفط السوري ) كتبت صحيفة حمايت .. تنظيم داعش الارهابي دأب خلال خمس سنوات من سيطرته على مناطق آبار النفط بسوريا على سرقة النفط السوري وتهريبه للاسواق العالمية بطرق ملتوية وبيعه لشركة "كرسنت دلتا انرجي" الكندية بخمسة دولارات للبرميل باعتراف الشركة نفسها لتمويل عملياته الارهابية ..

إن أمريكا تولت هذه المهمة بعد ذلك وإعترف الرئيس الأمريكي في حينها للصحفيين عام 2018 بمصادرة وبيع النفط السوري ترامب برر هذه السرقات بادعاء ان من حق امريكا بيع النفط السوري لتمويل نفقات قواتها بسوريا. ان عمليات السرقة الامريكية هذه للنفط بسوريا ما زالت مستمرة اليوم رغم تغير الادارة الامريكية.