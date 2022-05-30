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إمام علي رحمان: طاجيكستان تدعم كافة الإجراءات التي تؤدي الى الامن والاستقرار في افغانستان ومن ضمنها تشكيل حكومة تجمع كافة القوميات

الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

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