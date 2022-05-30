إعلام: جمهورية التشيك تخطط للاستثمار في سلطنة عمان

العالم - اقتصاد

وبحسب تقرير نشره موقع seznamzpravy، تحدث فيه عن خطط التشيك للاستثمار بقطاع صناعة الغاز في السلطنة.

مشيرا إلى إجراء ثلاثة نواب لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك لمحادثات مع قيادة شركة الطاقة العمانية، "عمان للغاز الطبيعي المسال". وتعلق الأمر بإمكانية استثمارات كبيرة من الجمهورية في تطوير حقول الغاز ومد خطوط أنابيب الغاز في السلطنة.

في المقابل، ترغب براغ في الحصول على إمدادات مضمونة من الغاز الرخيص لعقود قادمة.

وبحسب المقال سوف تستمر المفاوضات بين الطرفين والتي هدفها بحسب وزارة الصناعة والتجارة، هو إثبات إمكانية إمداد الغاز المسال من السلطنة إلى جمهورية التشيك.

هذا وتبحث جمهورية التشيك بنشاط عن خيارات بديلة للحصول على النفط والغاز، وهي مواد كانت توفرها روسيا حتى الآن. يتم إيلاء اهتمام خاص في براغ للمنطقة الغنية بموارد الطاقة الطبيعية في الشرق الأوسط. وعلى وجه الخصوص، أيضا عن الإمارات وقطر.