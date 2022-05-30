الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢
١٠:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام: جمهورية التشيك تخطط للاستثمار في سلطنة عمان

إعلام: جمهورية التشيك تخطط للاستثمار في سلطنة عمان
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

أشار تقرير إعلامي إلى خطط جمهورية التشيك في الاستثمار بتطوير صناعة الغاز في سلطنة عمان، من أجل تأمين إمدادات طويلة الأجل من الغاز المسال من السلطنة وبأسعار ثابتة ومثالية للجمهورية.

العالم - اقتصاد

وبحسب تقرير نشره موقع seznamzpravy، تحدث فيه عن خطط التشيك للاستثمار بقطاع صناعة الغاز في السلطنة.

مشيرا إلى إجراء ثلاثة نواب لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك لمحادثات مع قيادة شركة الطاقة العمانية، "عمان للغاز الطبيعي المسال". وتعلق الأمر بإمكانية استثمارات كبيرة من الجمهورية في تطوير حقول الغاز ومد خطوط أنابيب الغاز في السلطنة.

في المقابل، ترغب براغ في الحصول على إمدادات مضمونة من الغاز الرخيص لعقود قادمة.

وبحسب المقال سوف تستمر المفاوضات بين الطرفين والتي هدفها بحسب وزارة الصناعة والتجارة، هو إثبات إمكانية إمداد الغاز المسال من السلطنة إلى جمهورية التشيك.

هذا وتبحث جمهورية التشيك بنشاط عن خيارات بديلة للحصول على النفط والغاز، وهي مواد كانت توفرها روسيا حتى الآن. يتم إيلاء اهتمام خاص في براغ للمنطقة الغنية بموارد الطاقة الطبيعية في الشرق الأوسط. وعلى وجه الخصوص، أيضا عن الإمارات وقطر.

روابط ذات صلة

توقيع اتفاق للتعاون بين موريتانيا وسلطنة عمان

الاتفاق الأكبر تاريخيا لشركة سيمنس الألمانية

القطاع الخاص في ایران مستعد للمشاركة في اعادة اعمار سوريا

أمين عام التعاون الاقتصادي للبحر الأسود يلتقي مساعد الخارجية الإيرانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق.. العمليات المشتركة تعقد مؤتمرا أمنيا بحضور الكاظمي

شاهد..أفقهي يتحدث أهمية العلاقات بين ايران وطاجيكستان

باختصار..اليونان، إحتجاز الناقلة والرد الإيراني

الصحة الإيرانية تسجل وفاة شخصين بكورونا اليوم

الحج العراقية تعلن إكمال تأهيل منفذ عرعر الحدودي

العامري يتدارس مع قيادات الحشد الوضع الامني في كركوك