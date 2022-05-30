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شاهد.. مراسل العالم يتحدث عن الاتفاقيات الموقعة بين ايران وطاجيكستان

الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

وقعت ايران وطاجيكستان اتفاقيات تعاون مشتركة في العاصمة الايرانية طهران وذلك بحضور  الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ونظيره الطاجيكي إمام علي رحمان.

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في بث مباشر إن زيارة الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان، لها اهداف كثيرة، حيث تم توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة، أهمها المجال السياسي والاقتصادي.

وتابع: يوجد تعاون كبير بين طهران ودوشنبه في المجال السياسي والإقتصادي حيث جرت لقاءات وزيارات متعددة بين رؤساء البلدين وكذلك الشخصيات السياسية والإقتصادية الايرانية والطاجيكية.

واشار مراسلنا، الى ان العلاقات بين البلدين عريقة منذ القدم، حيث أن هذه العلاقات لم تتغير مع تغيير روساء البلدين وتبقى اواصرها ثابتة.

واوضح مراسلنا أن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين طهران ودوشنبه في تطور متزايد، وأن توقيع الاتفاقيات الجديدة ستعزز العلاقات السياسية بين البلدين.

هذا واستقبل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي نظيره الطاجيكي إمام علي رحمان الذي وصل الى العاصمة طهران أمس في زيارة رسمية على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع.

المزيد من التفاصیل في الفيديو المرفق...

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