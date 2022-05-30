رئيسي: اتخذنا خطوات جيدة لتطوير العلاقات مع طاجيكستان

العالم - ايران

واستقبل رئيسي اليوم الاثنين نظيره الطاجيكي امام علي رحمن والوفد المرافق له في مجمع سعد آباد الثقافي بطهران.

وأضاف رئيسي خلال اللقاء: اتخذنا خطوات جيدة لتوسيع العلاقات مع طاجيكستان بعد المشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي.

من جانبه، قال الرئيس الطاجيكي امام علي رحمن في هذا اللقاء: إن تعزيز وديمومة توفير فرص التعاون بين البلدين كان مطلبا لسياستنا الخارجية منذ بداية الحكومة الثالثة عشرة في ايران.

ووصل الرئيس الطاجيكي الإمام علي رحمن طهران على رأس وفد رفيع المستوى امس الاحد تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية حيث كان في استقباله بمطار مهرآباد وزير الطاقة علي أكبر محرابيان.

ومن اهم المحاور المطروحة على جدول زيارة الوفد الطاجيكي لطهران، هي توقيع عدد من الاتفاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والعلمية والسياسية والثقافية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وكان رئيسي قد زار طاجيكستان العام الماضي بدعوة من نظيرة الطاجيكي لحضور اعمال قمة رؤساء الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي؛ حيث تم ابرام 8 وثائق للتعاون بين البلدين.