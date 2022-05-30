لقاء یجمع وزيرة خارجية فرنسا برئيس أوكرانيا

العالم-اوروبا

وتأتي زيارة كولونا إلى أوكرانيا، وسط انتقادات من بعض الدبلوماسيين والمحللين السياسيين بأن فرنسا لا تفعل ما يكفي لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.

ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، لتأكيد دعمهم لأوكرانيا في الوقت الذي كثفت فيه القوات الروسية هجماتها للسيطرة على مدينة سيفيرودونتسك الرئيسية في منطقة دونباس جنوب شرقي البلاد.

وسيبحث زعماء الاتحاد الذي يضم 27 دولة على مدار يومين أفضل السبل لمساعدة أوكرانيا بعد مرور أربعة أشهر على بدء الغزو الروسي وكيفية التصدي لتبعات الحرب من ارتفاع أسعار الطاقة والنقص الذي يلوح في الأفق للغذاء واحتياجات الاتحاد الأوروبي الدفاعية.

لكن مسودة البيان الختامي للاجتماع، أظهرت أنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي سيكون سخيا في الدعم اللفظي للحكومة في كييف فلن يتم اتخاذ أي قرارات جديدة تذكر بشأن أي من الموضوعات الرئيسية.