شاهد..أفقهي يتحدث أهمية العلاقات بين ايران وطاجيكستان

العالم - خاص بالعالم

وقال افقهي في حديث لقناة العالم الاخبارية، إن الشعب الايراني والطاجيكي يتكلمان اللغة الفارسية، وان هناك علاقات تاريخية بين البلدين في المجالات الفنية والطبية وفي موضوع الطاقة.

واشار أفقهي الى أن ايران وطاجكستان هما عضوان في منظمة ايكو الاقتصادية، مؤكدا على ان زيارة الرئيس التاجيكي الى ايران ستكلل بنجاح كبير، وسوف تكسر جزء كبير من الحصار الذي فرضته اميركا على ايران.

هذا وأجرى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره الطاجيكي إمام علي رحمان محادثات رسمية في العاصمة طهران تناولت التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وخلال مؤتمر صحافي مشترك، قال رئيسي إن إيران وطاجيكستان تتفقان على إمكانية أن توفر دول المنطقة الأمن والاستقرار بعيدا عن التدخلات الأجنبية، ووصف زيارة رحمان الى طهران بالخطوة الكبيرة لتنمية العلاقات الثنائية، مشيرا الى ارتفاع مستوى التبادلات التجارية أربع مرات.

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