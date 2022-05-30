الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢
١٠:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة الإيرانية تسجل وفاة شخصين بكورونا اليوم

الصحة الإيرانية تسجل وفاة شخصين بكورونا اليوم
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل وفاة شخصين اثنين بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - ايران

وأفادت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 240 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و231 الفا و802 شخصا.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 47 الف و817 شخص لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 533 ألفا و 76 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 843 ألفا و 962 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 27 مليونا و526 و 458 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 149 مليونا و 903 ألفا و496 جرعة.

روابط ذات صلة

الصحة الإيرانية: وفاتان فقط بالكورونا خلال 24 ساعة الماضية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق.. العمليات المشتركة تعقد مؤتمرا أمنيا بحضور الكاظمي

شاهد..أفقهي يتحدث أهمية العلاقات بين ايران وطاجيكستان

باختصار..اليونان، إحتجاز الناقلة والرد الإيراني

الصحة الإيرانية تسجل وفاة شخصين بكورونا اليوم

الحج العراقية تعلن إكمال تأهيل منفذ عرعر الحدودي

العامري يتدارس مع قيادات الحشد الوضع الامني في كركوك