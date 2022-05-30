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باختصار..اليونان، إحتجاز الناقلة والرد الإيراني

الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

إحتجزت البحرية اليونانية ناقلة روسية تحمل شحنة نفط إيرانية في البحر الأبيض المتوسط .

العالم - باختصار

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