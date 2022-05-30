أبخرة سامة وحرائق مفتعلة في مصانع البلاستيك بتركيا

العالم - خاص بالعالم

خبراء وناشطون يرجحون أن تكون هذه الحرائق متعمدة ومقصودة معيدين السبب الى رغبة بعض رواد الأعمال في التخلص من النفايات غير المرغوب فيها والتي يتم استيرادها من أوروبا.



وقالت بيهان كوركماز وهي ناشطة بيئية في مدينة كارتيبي:"لقد زاد عدد حالات الإصابة بالربو وسرطان الرئة. كل هذا يعني أن هناك فشلا في إعادة التدوير. نريد معرفة سبب إغلاق بعض الشركات حتى نتمكن من رؤية الضرر والخطر الذي نواجهه".

وأكد إسماعيل سامي رئيس جمعية ديلوفاسي للبيئة والصحة:"تقول الوزارة إنه من الخطر الخروج واستنشاق الهواء في منطقة ديلوفاسي وهذا يعني أن هناك مشكلة خطيرة في تلوث الهواء والبيئة.ولهذا السبب نحن نعارض بشدة النفايات المستوردة من أوروبا".



ووفقا للبيانات التي جمعها الفرع التركي لمنظمة غرينبيس وصل حوالى خمسمئة وعشرين ألف طن من نفايات البلاستيك إلى تركيا العام الماضي لتصبح المستورد الأول لنفايات البلاستيك الأوروبية هذا بالإضافة إلى ما بين أربعة وستة ملايين طن من هذه النفايات ينتجها الأتراك سنويا.

وينتهي المطاف بالعديد من هذه النفايات الى محافظة أضنة جنوب البلاد، حيث تم خلال السنوات الأخيرة إغلاق العديد من الشركات التي تعمل بشكل غير قانوني.



وقال مصطفى أوزتورك الوكيل السابق لوزارة البيئة والتحضر التركية:"يوجد في تركيا ما يقرب من 300 منشأة لإعادة التدوير نصفها تقريبا ليس لديها ترخيص لإعادة التدوير".



وفيما يرى خبراء أن المشكلة ليست في استيراد البلاستيك من أوروبا بل في استيراد مواد بلاستيكية غير قابلة لإعادة التدوير يحذر اخرون من تعزيز ما يسمونه لوبي البلاستيك خلال السنوات الأخيرة في تركيا مشيرين الى محاولة بعض الشركات إيجاد طرق سهلة للتخلص منه من المخلفات هروبا من تكاليف ارسالها الى المحارق.

وبحسب جمعية إعادة التدوير التركية (ييكادار) يدر قطاع النفايات البلاستيك مليار دولار سنويا ويعمل فيه حوالى 350 ألف شخص في 1300 شركة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...