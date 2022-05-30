جلسة أولى للبرلمان اللبناني الجديد لانتخاب رئيس ونائبه

العالم - خاص بالعالم

وشهدت الصالونات السياسية في الايام القليلة الماضية جدلا حول شخصية نائب رئيس البرلمان خلفا للنائب السابق ايلي الفرزلي.

وتشير مصادر لبنانية متابعة ان الشخصية الوحيدة المرشحة لرئاسة البرلمان هو نبيه بري رئيس السن،وتوقعت فوزه من بين ستين واربعة وستين صوتا باتت مضمونة حتى الان.

وعليه سيعاد انتخاب بري لولاية سابعة بأصوات كتلتين شيعية وسنية وبعض المسيحيين على ان مسيرة تكوين السلطة تستكمل بتشكيل حكومة الى حين نهاية ولاية رئيس البلاد ميشال عون في الحادي والثلاثين من اكتوبر تشرين اول المقبل.

في خطوات ينتظرها اللبنانيون الغارقون في ازمات السياسة والاقتصاد والغلاء الذي بات يهدد معيشة شريحة واسعة من المواطنين.



لكن المشهد الأكثر غموضا هو ما يتعلق بانتخاب نائب للرئيس، لا سيما بعد ترشيح النائب الياس بو صعب المحسوب على التيار الوطني الح.

لكن اجواءا ايجابية لمسها الاخير من الثنائي أمل - حزب الله تجاه ترشيح بو صعب لمنصب نائب رئيس المجلس، على ان يصوت نواب التيار لصالح بري، رغم تقديم كتلة التغييريين ملحم خلف مرشحا لهم بحسب مصادر لبنانية متابعة.

المصادر عينها تضيف إن المعركة الأساسية التي سيخوضها ما يسمى بنواب الثورة هي معركة اللجان النيابية حيث سيحرصون على حجز مواقع أساسية في لجان مهمة كالمال والموازنة والإدارة والعدل.



يذكر أن مجلس النواب اللبناني يجتمع بناء على دعوة أكبر أعضائه سنا وبرئاسته لانتخاب هيئة مكتب المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تجديد انتخابه، وذلك في مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من بدء ولايته.

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