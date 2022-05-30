طهران ودوشنبه تبرمان 17 وثيقة للتعاون المشترك

العالم - خاص بالعالم

مراسم توقيع الوثائق التي جرت بحضور رئيسي البلدين وقعت من قبل وزراء الخارجية والصناعة والنفط والطرق والطاقة والشؤون الاقتصادية والمالية والتراث الثقافي والسياحة والعدل والرياضة والشباب والتعاون والعمل ورؤساء منظمة الأوراق المالية والبورصة وغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في إيران ونظرائهم الطاجيكيين.

الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي لفت إلى أن إيران اتخذت خطوات جيدة لتطوير العلاقات مع طاجيكستان بعد مشاركة إيران في قمة منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي مشيرا إلى أن زيارة الرئيس إمام علي رحمان الى طهران ستكون خطوة كبيرة لتنمية العلاقات بين البلدين على كافة الصعد والمجالات.

وحول هواجس البلدين الإقليمية أكد رئيسي أن إيران وطاجيكستان تتفقان على أن دول المنطقة بامكانها أن توفر الأمن والاستقرار دون أي تدخل اجنبي مشيرا إلى أن تواجد الارهابيين في أفغانستان يقلق طهران ودوشنبه معا، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة في أفغانستان تضم كافة الأطياف.



وأكد الرئيس رئيسي:"ايران وطاجيكستان تحملان رؤية مشتركة تجاه عدم تواجد الاجانب في المنطقة، اذ ان تواجدهم لم ولن يجلب الامن للمنطقة اطلاقا لذا يتوجب علينا حل قضايا المنطقة عبر التفاوض والاجتماعات المشتركة، كما ان للبلدين رؤية مشتركة تجاه قضية افغانستان اذ ينبغي حتما تشكيل حكومة شاملة تشارك فيها جميع الاحزاب والمكونات في الساحة الافغانية فامن افغانستان مهم جدا لايران وطاجيكستان وكذلك للشعب الافغاني".



الرئيس الطاجيكي امام علي رحمان أكد أن بلاده تتطلع الى المزيد من تعزيز العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية مشيرا إلى أن المحادثات التي اجراها مع السيد رئيسي بانها استمرار للجهود التي يبذلها البلدان لتوفير مصالح البلدين والشعبين.

وقال الرئيس الطاجيكي:" اننا نعتقد بان الوثائق المهمة التي تم التوقيع عليها خلال هذه الزيارة تضمن مصالح البلدين وتؤدي الى المزيد من رفع المستوى في العلاقات بين الجانبين بما فيها تنفيذ الاتفاقيات السابقة والعقود الاقتصادية والتجارية التي تم توقيعها حتى عام2030".

زيارة الرئيس الطاجيكي إلى طهران شكلت أيضا فرصة جديدة للتأكيد على سياسة تعزيز العلاقات مع دول الجوار التي انتهجتها حكومة رئيسي منذ اليوم الأول.

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