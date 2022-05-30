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رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن:سنعلن مبادرة من جانبنا في حال لم تلمس لجنتنا العسكرية بالأردن بوادر جديدة بخصوص فتح الطرق المغلقة

الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

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