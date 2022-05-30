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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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شركة النفط اليمنية: تحالف العدوان احتجز اليوم سفينة سندس التي تحمل أكثر من 29 ألف طن من البنزين رغم تفتيشها وحصولها على التصاريح الأممية
رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن:سنعلن مبادرة من جانبنا في حال لم تلمس لجنتنا العسكرية بالأردن بوادر جديدة بخصوص فتح الطرق المغلقة
إمام علي رحمان: طاجيكستان تدعم كافة الإجراءات التي تؤدي الى الامن والاستقرار في افغانستان ومن ضمنها تشكيل حكومة تجمع كافة القوميات
إمام علي رحمان: وثائق التعاون التي تم توقيعها اليوم من شأنها رفع مستوى التعاون بين البلدين
مؤتمر صحفي للرئيس إبراهيم رئيسي ونظيره الطاجيكي إمام علي رحمان
رئيسي: أكدنا على ضرورة تشكيل حكومة في أفغانستان تضم كافة الأطياف
رئيسي: تواجد الارهابيين في أفغانستان يقلق طهران ودوشنبه معا
رئيسي: إيران وطاجيكستان تتفقان على أن دول المنطقة بامكانها أن توفر الأمن والاستقرار دون أي تدخل اجنبي
رئيسي: لا يساورني أي شك بأن زيارة الرئيس إمام علي رحمان الى طهران ستكون خطوة كبيرة لتنمية العلاقات بين البلدين على كافة الصعد والمجالات
مؤتمر صحفي للرئيس إبراهيم رئيسي ونظيره الطاجيكي إمام علي رحمان
رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن:سنعلن مبادرة من جانبنا في حال لم تلمس لجنتنا العسكرية بالأردن بوادر جديدة بخصوص فتح الطرق المغلقة
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش
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