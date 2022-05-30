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مجلس السيادة السوداني يقرر رفع حالة الطوارئ في البلاد

الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

قرار أصدره مجلس السيادة الانتقالي السوداني برفع حالة الطوارئ في السودان، يقول المجلس في بيانه إن القرار جاء في اطار تهيئة الأجواء لحوار مثمر وهادف يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية.

العالم - مراسلون

لكن معظم التساؤلات دارت حول (من يفاوض من) ، فقد تباينت مواقف الأحزاب السياسية من هذا الحوار ما عدا الحزب الشيوعي السوداني.

أما قوي الحرية والتغيير والتي كانت المحرك الرئيس للشارع السوداني حتي تم إسقاط النظام السابق أدت خلافاتها فيما بينها لضعف دورها في المرحلة الانتقالية وأصبحت بعيدة نوعًا ما عن اهداف الشارع السوداني فيما يتعلق بأي حوار مع العسكر.

الشارع السوداني الذي يواصل تظاهراته لأكثر من سبعة اشهر عقب انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي تظاهرات راح ضحيتها 98 قتيلًا والاف الجرحى نتيجة قمع العسكر، يرى ان رفع حالة الطواريء جاء نتيجة للضغط المستمر على الحكومة الانقلابية.

والآن تبحث الحكومة عما فقدته قبل الانقلاب من دعم خارجي علّه يقيلها من عثراتها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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