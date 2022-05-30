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شركة النفط اليمنية: تحالف العدوان احتجز اليوم سفينة سندس التي تحمل أكثر من 29 ألف طن من البنزين رغم تفتيشها وحصولها على التصاريح الأممية

الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

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