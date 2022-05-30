وزير الخارجية الإسرائيلي يكشف عن محادثات سرية للتطبيع مع السعودية

العالم ـ الاحتلال

وردا على سؤال بشأن صحة التقارير التي أشارت إلى أن كيان الاحتلال سيبحث التطبيع خلال الزيارة المقررة الشهر القادم للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كيان الاحتلال الاسرائيلي والمنطقة، قال في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي :”نبحث الأمر مع الأمريكيين، ومع بعض أصدقائنا في الخليج(الفارسي)، وبشتى السبل”.

وأضاف أن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع السعودية ستكون “عملية طويلة وبطيئة”، وستحتاج وقتا لتحقيقها.

وأكد أنه يجري التخطيط لزيارة سيقوم بها بايدن لـ"إسرائيل" نهاية حزيران/يونيو، لكنه أضاف أن العمل لا يزال جاريا بشأن كافة التفاصيل.