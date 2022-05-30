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وزير الخارجية الإسرائيلي يكشف عن محادثات سرية للتطبيع مع السعودية

وزير الخارجية الإسرائيلي يكشف عن محادثات سرية للتطبيع مع السعودية
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الخارجية في كيان الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الاثنين بأن "إسرائيل تجري مباحثات مع الولايات المتحدة ودول خليجية عربية حول كيفية تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع السعودية"، لكنه قال بأن "تحقيق تقدم في هذا الشأن سيكون بطيئا على الأرجح".

العالم ـ الاحتلال

وردا على سؤال بشأن صحة التقارير التي أشارت إلى أن كيان الاحتلال سيبحث التطبيع خلال الزيارة المقررة الشهر القادم للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كيان الاحتلال الاسرائيلي والمنطقة، قال في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي :”نبحث الأمر مع الأمريكيين، ومع بعض أصدقائنا في الخليج(الفارسي)، وبشتى السبل”.

وأضاف أن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع السعودية ستكون “عملية طويلة وبطيئة”، وستحتاج وقتا لتحقيقها.

وأكد أنه يجري التخطيط لزيارة سيقوم بها بايدن لـ"إسرائيل" نهاية حزيران/يونيو، لكنه أضاف أن العمل لا يزال جاريا بشأن كافة التفاصيل.

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وزير الخارجية الإسرائيلي يكشف عن محادثات سرية للتطبيع مع السعودية