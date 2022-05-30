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وزير الدفاع التشادي: مقتل نحو مئة شخص واصابة أربعين آخرين بجروح قبل أسبوع في اشتباكات بين عمال لمناجم الذهب في شمال تشاد

الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

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