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الخارجية السورية: تحركات النظام التركي لإنشاء "منطقة آمنة" على أراضي البلاد جزء من سياسة التطهير العرقي والجغرافي التي تمارسها حكومة اردوغان

الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

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