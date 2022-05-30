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ترکیا
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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الرئيس رحمان: طاجيكستان تتطلع لتنمية التعاون مع ايران وخارطة الطريق لعلاقات البلدين في خطة 2030 تشكل نافذة أمل لتحقيق هذا الهدف
الرئيس رحمان يصف علاقات طاجيكستان وايران بالمتينة والاخوية ويؤكد ان زيارة نظيره الايراني لدوشنبه ضاعفت التعاون التجاري والاقتصادي بينهما
الرئيس رئيسي يؤكد تطابق مواقف طهران ودوشنبه حيال اعتبار التواجد الاجنبي عاملا مزعزعا لاستقرار المنطقة
الرئيس رئيسي: ايران وطاجيكستان تتمتعان بطاقات جيدة لتنمية التعاون الثنائي الذي يعتبر مقدمة لتطوير التعاون الاقليمي والدولي للبلدين
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يعتبر زيارة نظيره الطاجيكي امام علي رحمان الى طهران نقلة نوعية في مسار تعزيز وتوطيد علاقات البلدين
الخارجية السورية:دمشق تؤكد حقها باستخدام كافة الوسائل المشروعة لمواجهة إجراءات نظام أردوغان وتطالب بخروج القوات غير الشرعية من أراضيها
الخارجية السورية: دمشق تؤكد أن سيادتها ووحدة أراضيها لن تكون محل ابتزاز أو مساومة يمارسها النظام التركي بالتواطؤ مع اميركا ودول غربية
الخارجية السورية: تحركات النظام التركي لإنشاء "منطقة آمنة" على أراضي البلاد جزء من سياسة التطهير العرقي والجغرافي التي تمارسها حكومة اردوغان
الخارجية السورية:نرفض الأعمال العدائية للقوات التركية على مناطق وقرى في شمال شرق البلاد والتي أدت لسقوط ضحايا مدنيين وتشريد العشرات
وزير الدفاع التشادي: مقتل نحو مئة شخص واصابة أربعين آخرين بجروح قبل أسبوع في اشتباكات بين عمال لمناجم الذهب في شمال تشاد
الرئيس رئيسي: ايران وطاجيكستان تتمتعان بطاقات جيدة لتنمية التعاون الثنائي الذي يعتبر مقدمة لتطوير التعاون الاقليمي والدولي للبلدين
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش
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