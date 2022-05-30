لبنان: محمد رعد للنواب الجدد: منفتحون على كلّ تعاون أيًّا تكن خلفيتكم

العالم ـ لبنان

ولفت رعد، إلى أن "هذا عنوان كبير وواسع ومداه طويل لإمكانية التفاهم من أجل تحقيق الإستقرار الإقتصادي والمالي والنقدي والإجتماعي في البلد".

وفي موضوع السيادة، أوضح: "نحن الذين نطرح عليكم برنامجنا، تعالوا نقطع دابر الأجنبي عن أن تمتدّ يده لترسيم حدودنا البحرية والمائية، ومن أجل أن نقرّر نحن مستقبل التنقيب عن ​الغاز​ والنفط في مياهنا وفي برّنا أيضا"، وأردف: "تعالوا نبتدع نظامًا إقتصاديًا ماليًا لا نرهن به عملتنا الوطنية للعملات الأجنبية، ونفكر في كيفية تأمين المواد الضرورية والحاجات التي بحاجتها ناسنا في ظل هذه الأزمة، حتى نطوي حالة الضرورة ونفكّر في بناء إقتصادي منتج في هذا البلد".

ورأى النائب، أن "من يريد السيادة والتي تعني عدم الإرتهان للآخرين أيًّا يكن الآخرون، ليس فقط في الارض بل في العسكر والأمن والمال والاقتصاد والقرار الوطني وبكل هذه الأمور، والتحرر من الارتهانات للأجانب هو معنى السيادة".

وذكر أن "لدينا برنامجنا في هذا المجال، هل تمدّون أيديكم لتتعاونوا معنا من أجل أن نكرّس السيادة ومن أجل أن نثبت المعنى الحقيقي للسيادة؟"، وتابع: "دلّونا إذا كان هناك إحتلال في ​لبنان​ غير الإحتلال الإسرائيلي الآن لنقاتله معكم، كفى خداعًا وإيهامًا للناس، الإنتخابات انتهت كذلك الشعارات الإنتخابية، تعالوا الآن لنعمل من أجل مصلحة الناس والوطن".