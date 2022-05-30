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متصفح Chrome الشهير يحصل على ميزة جديدة

متصفح Chrome الشهير يحصل على ميزة جديدة
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة غوغل عن بدء اختبار ميزة جديدة لمتصفح Chrome قد تعجب الكثيرين من مستخدمي الإنترنت.

العالم _ منوعات

وأشارت غوغل إلى أن الكثيرين من مستخدمي متصفحها عبر الحواسب اليوم يعتمدون على تقنية Google Lens كأحد الحلول للتعرف على الصور والحصول على معلومات عنها، لكن هذه التقنية حاليا تعرض نتائج البحث في علامة تبويب منفصلة غير تلك التي يرى فيها المستخدم الصورة التي كان يبحث عنها، لذا فإن المبرمجين لديها يعملون على تطوير آلية البحث.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن خدمة Google Lens في متصفح Chrome عبر الحواسب ستحصل على ميزة جديدة ستظهر نتائح البحث عن الصورة في نفس صفحة الويب التي يبحث فيها المستخدم عن صورة معينة، وستعرض تلك النتائج على شكل شريط على الجهة اليمنى للصفحة.

وللاستفادة من الميزة الجديدة عند تصفح الإنترنت عبر Chrome سيختار المستخدم أي صورة تظهر له في صفحة الويب، ومن ثم سينقر على الصورة بزر الفأرة الأيمن، وبعدها سيضغط على خيار "Search image with Google Lens"، وبعدها ستتاح له خيارات البحث عن الصورة كاملة أو عن جزء معين منها.

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