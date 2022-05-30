الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢
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رئيس اللجنة اليمنية لشؤون الأسرى: رفض مرتزقة العدوان لزيارات الصليب الأحمر لسجونهم يؤكد خوفهم من انكشاف حقيقة الانتهاكات بحق الأسرى

الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

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